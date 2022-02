Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri: occhio ad un possibile scambio in sede di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, domani sera a San Siro, sfiderà il Liverpool di Jurgen Klopp in occasione degli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri, che tornano fra le prime sedici squadre d’Europa dopo ben 10 anni, devono fronteggiare uno dei club di maggior risalto a livello mondiale che, anche in questa stagione, sta macinando vittorie e successi sia in Inghilterra che in terreno continentale. Fra i titolari della squadra allenata da Simone Inzaghi, salvo sorprese, ci sarà Stefan de Vrij, difensore centrale olandese che sta vivendo forse il peggior momento da quando è approdato in maglia nerazzurra, ovvero nell’estate di calciomercato del 2018.

L’ex giocatore della Lazio, cresciuto e diventato un grande giocatore proprio con Simone Inzaghi, ha inanellato una serie di prestazioni decisamente negative, a partire dal derby contro Olivier Giroud fino ad arrivare al match di sabato al Maradona. Di fronte c’era Victor Osimhen, centravanti del Napoli, che ha gabbato de Vrij ad inizio gara ottenendo un calcio di rigore poi trasformato da Insigne. Non solo, per l’olandese è anche fondamentale la questione contrattuale: il giocatore è infatti in scadenza di contratto nel 2023 e non sembrano esserci novità sul rinnovo.

Calciomercato Inter, addio de Vrij: scambio col top club

In vista della prossima estate quindi, l’Inter sarebbe disposta ad accettare offerte per de Vrij pur di non perdere il giocatore a zero. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, a caccia di difensori, avrebbe messo gli occhi proprio sulla stella della nazionale olandese e potrebbe mettere sul piatto il profilo di Luka Jovic, centravanti serbo che non ha mai veramente convinto con la camiseta blanca. Il giocatore ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, simile a quella, che sarà, di de Vrij ad un anno dalla scadenza del contratto.