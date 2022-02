Inter-Liverpool, le formazioni UFFICIALI: Vidal sostituisce Barella

Notte da leoni per l’Inter, che affronta l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool: le formazioni ufficiali

La notte più importante della stagione per l’Inter è arrivata. I nerazzurri infatti questa sera affrontano il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. Dopo aver superato il girone come seconda dietro al Real Madrid, la squadra di Inzaghi non è stata fortunata nel sorteggio di Nyon, dopo l’errore che ha portato alla ripetizione dell’estrazione dei match.

Servirà la partita perfetta ai nerazzurri per cercare di uscire da San Siro con una vittoria, che permetterebbe di Andare ad Anfield con due risultati su tre a disposizione. Assenze importanti per Inzaghi, che però recupera Bastoni. Diramate le formazioni ufficiali.

Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Klopp

Inter chiamata all’impresa di Champions League contro il Liverpool. Superare i ‘Reds’ tra andata e ritorno non sarà facile per i nerazzurri, ma la squadra di Inzaghi può giocarsi le proprie carte. Con Barella squalificato, che salterà anche la gara di ritorno, Inzaghi sceglie Vidal per sostituirlo. Mentre Klopp, a sorpresa, schiera dal primo minuto Elliott. Le formazioni ufficiali delle squadre:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mane. All. Klopp