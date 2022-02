Calciomercato Juventus, escluso da Pochettino | Super occasione dal PSG

Calciomercato Juventus: escluso da Pochettino nella sfida contro il Real Madrid. Super occasione in casa Paris Saint-Germain

È stato deciso nel recupero il primo atto dell’ottavo di finale di Champions League più atteso dai tifosi.

E a deciderlo è stato proprio il giocatore più atteso, fino a quel momento di gran lunga il migliore in campo insieme a Marco Verratti. La sensazionale giocata di Kylian Mbappé ha rotto gli equilibri tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. La stella francese ha così consegnato la sfida di andata a Pochettino, facendo malissimo a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra. La grande delusione di ieri sera è invece stata Leo Messi, che si è fatto ipnotizzare da Courtois, mentre sono mancati all’appello due acquisti estivi come Sergio Ramos e Wijnaldum. Il primo ancora per infortunio, il centrocampista olandese relegato invece per 90 minuti in panchina. L’ex Liverpool non è riuscito ad imporsi a Parigi e potrebbe tornare a far parlare di sé in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus e Milan, occhi su Wijnaldum

L’esclusione contro il Real Madrid è emblematica sulla stagione di Wijnaldum: l’ex Liverpool, già seguito in estate prima della firma con il PSG, potrebbe così tornare un obiettivo della Juventus. Il club bianconero è infatti alla ricerca di rinforzi a centrocampo e di profili di livello internazionale. Ma non solo. Per l’olandese potrebbe esserci anche il Milan di Maldini e Massara, alle prese con la situazione di Kessie. Staremo a vedere.