Inter-Liverpool 0-2, Firmino e Salah mandano ko i nerazzurri | Il tabellino

Termina 0-2 l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Liverpool: decisivi i gol di Firmino e Salah nella ripresa

L’Inter vive dopo dieci una notte da leoni in Champions League. Infatti torna a giocarsi un ottavo di finale della massima competizione europea e lo fa contro il Liverpool, uno degli avversari più temibili che potessero uscire dall’urna di Nyon.

L’atteggiamento degli uomini di Inzaghi per tutta la partita è certamente quello giusto. Pressing alto senza lasciare respiro alla manovra dei ‘Reds’ e occasioni in contropiede. La prima grande opportunità per passare in vantaggio infatti ce l’hanno proprio i nerazzurri, con Hakan Calhanoglu, che all’interno dell’area stoppa e tira subito di sinistro, colpendo in pieno la traversa. Nella ripresa arriva la mossa vincente di Klopp, che toglie Diogo Jota e mette in campo Firmino. Proprio il Brasiliano a un quarto d’ora dalla fine sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa sul primo palo e beffa Handanovic. Raddoppio dei ‘Reds’ che arriva su una sponda di van Dijk in area, su cui arriva Salah che grazie a una deviazione mette in rete il gol dello 0-2. Dunque impresa che diventa ancora più difficile per gli uomini di Inzaghi, che ad Anfield dovranno fare un miracolo.

Inter-Liverpool 0-2, la decidono Firmino e Salah: il tabellino della partita

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (87′ Ranocchia), Bastoni (91′ Dimarco); Dumfries (87′ Darmian), Vidal (87′ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez (70′ Sanchez), Dzeko. All. Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott (59′ Keita), Fabinho (59′ Henderson), Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota (46′ Firmino), Mane (59′ Luis Diaz). All. Klopp

Arbitro: Marciniak (Pol)

Ammoniti:

Marcatori: 75′ Firmino, 83′ Salah