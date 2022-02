Calciomercato Milan, il retroscena: “L’Inter lo aveva preso”

Il Milan continua ad essere protagonista in campionato con il successo casalingo contro la Sampdoria: il retroscena di mercato

Ancora una vittoria per il Milan, che ha vissuto una settimana da urlo dopo il derby vinto contro l’Inter. Poi il successo rotondo in Coppa Italia, poi la vittoria casalinga contro la Sampdoria.

Ora Stefano Pioli si prepara per il ritorno a Salerno, dove la sua carriera da allenatore ha avuto inizio. Una sfida semplice sulla carta, ma i granata daranno filo da torcere alla compagine rossonera visto che punteranno alla salvezza fino alla fine dopo una sessione invernale di calciomercato da urlo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, occasione dal Real Madrid: Ancelotti lo mette in vendita

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, serve l’erede di Ibrahimovic: scambio con Icardi

Il Milan si aggrappa alla freschezza e ai gol di Rafael Leao, autentico protagonista di questa fase di stagione con assist e reti vincenti. Il talentuoso portoghese è cresciuto anche senza palla lavorando con i compagni anche in fase di non possesso. Una crescita autentica per il giocatore del Milan, voglioso di imporsi su grandi palcoscenici.

Calciomercato Milan, il retroscena: Leao vicino all’Inter

Pochi minuti fa è intervenuto il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Radio svelando un retroscena di mercato: “Leao lo aveva preso l’Inter e Antonio Conte non l’ha voluto perché era troppo giovane, troppo inesperto, non lo conosceva. Ora all’Inter lo rimpiangono”. Una crescita graduale per il talentuoso giocatore portoghese voglioso di essere protagonista nel calcio internazionale. Il classe 1999 vuole essere titolare nella Nazionale lusitana zeppa di talenti.