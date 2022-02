Juventus, occasione dal Real Madrid: Ancelotti lo mette in vendita

La Juventus non si fa sfuggire le grandi occasioni di calciomercato e mette nel mirino un centrocampista del Real Madrid in uscita

Calciomercato invernale che ha fatto capire a tutti come la Juventus non ci stia a rimanere indietro, così sono arrivati acquisti importanti come Vlahovic e Zakaria, che da subito si sono dimostrati importanti. Non si perde tempo però nella società juventina e si inizia già a valutare nuovi possibili innesti per la prossima stagione.

In particolare il mirino bianconero sembrerebbe essersi soffermato in casa Real Madrid, dove Carlo Ancelotti sembrerebbe aver deciso il destino di un centrocampista importante, ma in calo. La Juventus osserva e pianifica il colpaccio dai ‘Blancos’ a centrocampo.

Casemiro verso l’addio al Real Madrid: la Juventus osserva

Il talento di Casemiro ormai è indiscutibile, ma la stagione che sta disputando il centrocampista del Real Madrid non è certamente delle migliori. Ovviamente è sempre un perno importante per il centrocampo dei ‘Blancos’, ma ultimamente sta lasciando spazio alla coppa Kroos-Camavinga, finendo a volte rilegato in panchina. Così, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid si starebbe interrogando sul suo futuro, cercando anche un suo possibile sostituto sul mercato.

Ovviamente la possibilità che Casemiro venga messo sul mercato dal Real Madrid farebbe gola a molti, tra cui la Juventus. I bianconeri infatti a centrocampo avranno sicuramente bisogno di qualche cambiamento importante, e il profilo del brasiliano sarebbe sicuramente molto allettante per Allegri. Ovviamente nel caso in cui Casemiro rientrasse tra i cedibili, la Juventus dovrà fare i conti con un’ampia concorrenza. Ma comunque l’occasione sarebbe molto ghiotta.