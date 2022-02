Andrea Pinamonti continua a convincere con l’Empoli e ora potrebbe cambiare il suo futuro legato a Scamacca e Frattesi per il calciomercato Inter

La stagione di Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999, è stata finora entusiasmante dopo qualche annata particolarmente complicata.

Il bomber, di proprietà dell’Inter, in prestito all’Empoli di Aurelio Andreazzoli ha messo a segno finora nel campionato italiano di Serie A 9 gol e fornito 3 assist ai suoi compagni di squadra. Un ruolino di marcia da protagonista assoluto, considerando le 20 presenze da titolare e le 24 totali con il club toscano. L’ex giocatore del Genoa vorrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, quando scadrà il prestito da parte della Beneamata e vuole stravolgere le decisioni di calciomercato che sembravano essere state prese in merito alle possibili mosse in entrata della squadra di Beppe Marotta.

L’Inter è infatti al lavoro per cercare di portare ad Appiano Gentile il profilo di Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo, ieri squalificato nel match contro la Roma di Josè Mourinho, ha anch’egli messo a segno finora 9 gol ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 40 milioni. Una cifra molto alta che fa riflettere, considerando anche le stesse reti messe a segno come Pinamonti da parte del bomber neroverde, ma che deve essere collegata ad un altro giocatore nel mirino della Beneamata: stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che piace molto alla dirigenza nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, occasione dal Real Madrid: Ancelotti lo mette in vendita

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, serve l’erede di Ibrahimovic: scambio con Icardi

Calciomercato Inter, Pinamonti, Scamacca e Frattesi: che succede

L’Inter, se dovesse decidere quindi di privarsi di Andrea Pinamonti, potrebbe inserire il suo giovane attaccante proprio nella trattativa con il Sassuolo per arrivare a Scamacca e Frattesi. In due, le stelle del club emiliano, raggiungono un valore vicino ai 60 milioni di euro che potrebbe essere in parte compensato dal cartellino di Pinamonti al quale dovrebbero essere aggiunti diversi milioni, cash, per raggiungere le richieste della società di Carnevali.