Ha deciso: niente rinnovo | Juventus fuori dai giochi

Decisione presa sul proprio futuro, niente rinnovo. La Juventus è ormai fuori dai giochi per la corsa al centrocampista in Premier League

Questione rinnovi sempre più complicata in casa Juventus. Infatti la situazione legata al futuro di Paulo Dybala è certamente la più impellente e preoccupante, visto che a fine giugno il contratto della ‘Joya’ con i bianconeri scadrà.

A rischiare di perdere un giocatore fondamentale in estate, ma non a parametro zero, sembrerebbe essere anche il Leicester. Youri Tielemans infatti sembrerebbe non voler rinnovare il proprio contratto con le ‘Foxes’, che scadrà nel 2023. La Juventus da tempo è sulle tracce del centrocampista belga, ma sarebbe stata tagliata fuori dalla lista delle pretendenti.

Juventus, addio all’obiettivo Tielemans: tre club in pole

È arrivato il momento di compiere il grande salto di qualità per Youri Tielemans. Infatti il centrocampista del Leicester sta dimostrando il suo valore in Premier League, e a mettere gli occhi su di lui sono diversi club europei, tra cui la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il belga non vorrebbe rinnovare il contratto con il Leicester e in estate probabilmente verrà ceduto. Però, nella lista dei club in pole position per il suo futuro non ci sarebbe la Juventus. Infatti Manchester United, Arsenal e Real Madrid sembrerebbero essere i tre club pronti a darsi battaglia per Tielemans, tagliando fuori dalla corsa i bianconeri.