Napoli-Inter, l’errore costa caro | Piovono le critiche: “È improponibile”

Napoli e Inter si equivalgono. Il Milan gongola e pregusta il sorpasso. Intanto, il difensore nerazzurro viene bersagliato dalle critiche

Il pareggio del Maradona permette all‘Inter di mantenere momentaneamente la vetta della Serie A e al Napoli di rimanere in scia ai nerazzurri. Il risultato sta ‘stretto’ ad entrambe le squadre poichè potrebbero subire il sorpasso del Milan.

La situazione potrebbe cambiare dopo la sfida dei rossoneri contro la Sampdoria: in caso di vittoria, i rossoneri volerebbero soli in testa alla classifica a +1 dai cugini e +2 sui partenopei. Le nubi all’orizzonte preoccupano i tifosi dell’Inter, molto delusi dalla prestazione di alcuni interpreti. In particolare, Stefan De Vrij è stato bersagliato dalle critiche per aver commesso il fallo da rigore su Osimhen, penalty poi trasformato da Lorenzo Insigne. Dall’insufficienza all’essere definito ‘improponibile’, il centrale olandese non ha sicuramente lasciato il segno stasera.

Avrei firmato per fare 4 punti con Milan e Napoli. Oggi mi aspettavo di più da tutti. Difesa bocciata (De Vrij improponibile) centrocampo sottotono, sulle fasce meglio Denzel, Perisic in crescita nel 2°T, malissimo Lautaro e salvo Edin solo per il gol. Cambi sv. Guardiamo avanti. — Philippus (@_filib_04) February 12, 2022

Napoli-Inter, De Vrij criticatissimo dai tifosi

Stefan De Vrij è uno dei giocatori maggiormente impiegati da Simone Inzaghi, oggi in tribuna per squalifica. In questa stagione ha totalizzato 25 presenze, quasi tutte da titolare. Nonostante ciò, l’ex Lazio non sta convincendo i tifosi. Sono in molti a vederlo in netto calo, così come altri elementi del gruppo. Fortunatamente per loro, nella prossima settimana ci sarà la grande notte di Champions League con il Liverpool, un’occasione per riscattare le ultime opache prestazioni.

giochiamo, da mesi, con 2 giocatori (Lautaro e DeVrij) e mezzo (Handa) in meno. iniziamo a non poterli mascherare più con gli altri 8. ecco il punto su 6 nelle ultime due. — il.Vazzi (@ilvazzi) February 12, 2022