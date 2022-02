La Juventus vuole tornare la più forte: doppio super colpo a zero

La Juventus è destinata a essere regina anche del prossimo calciomercato. I bianconeri potrebbero mettere a segno due grandi colpi tra difesa e centrocampo

Con Vlahovic e Zakaria la Juventus ha conquistato lo scettro di regina del calciomercato invernale. I bianconeri puntano a tornare i migliori della classe, i più forti almeno in Italia e per questo in estate – anzi prima – potrebbero mettere a segno altri due grandi colpi.

Due super acquisti per Allegri, preso proprio per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Finora non ci è riuscito, anche se l’arrivo di Vlahovic ha indubbiamente fatto svoltare la Juve. Con il serbo, inseritosi alla grande nei meccanismi e nell’ambiente tanto da aver regalato già due vittorie, il ritorno ad altezza Inter sarà senza dubbio più facile.

In questi mesi Cherubini e soci lavoreranno per rinforzare ulteriormente la squadra, per renderla davvero competitiva ai massimi livelli. Nei piani della dirigenza juventina ci sarebbero anche Toni Rudiger e Franck Kessie, entrambi in scadenza di contratto.

Il quasi 29enne tedesco del Chelsea, esploso in Italia qualche anno fa con la maglia della Roma, permetterebbe di ‘dimenticare’ la cessione di de Ligt. Una cessione pressoché certa, nonostante a breve possa arrivare il rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2024. Un rinnovo ‘tattico’, utile in sostanza a dare alla Juve maggior potere contrattuale in sede di trattativa con i club interessati all’olandese, dal Barcellona allo stesso Chelsea fino al Paris Saint-Germain.

Rudiger tratta ancora il rinnovo coi ‘Blues’ e, come noto, ha pretese molto alte, tuttavia la società presieduta da Andrea Agnelli può provarci seriamente con una proposta da 8 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Un totale intorno ai 45 milioni, sfruttando il famoso Decreto Crescita.

Calciomercato Juventus, Rudiger e Kessie per acciuffare l’Inter

Rudiger per sistemare la difesa, Kessie per il centrocampo con l’uscita di almeno un giocatore dall’ingaggio importante: Rabiot, che prende circa 7 milioni netti oppure Arthur che ne guadagna 5. L’ivoriano non rinnoverà col Milan, stuzzica Marotta e Ausilio ed è già in trattativa con Barcellona e Psg, ma la Juve è sempre la Juve. In più resterebbe in Italia, campionato che conosce bene e dove è in grado di incidere. I bianconeri possono convincerlo con un quadriennale da 7 milioni netti l’anno più qualche bonus.