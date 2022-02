Scambio e doppia ‘beffa’ per la Juventus | Sfuma l’obiettivo Zaniolo

Juventus pronta a correre su tutti i fronti. Dal campo al calciomercato, il Psg si tuffa su Zaniolo

La nuova Juventus di Allegri è pronta ad un super febbraio, mese decisivo per la corsa al quarto posto, le residue speranze scudetto e le fasi finali di Coppa Italia e Champions League. Il tecnico toscano potrà contare sui nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, elementi che hanno rivoluzionato l’assetto della squadra. Intanto, la dirigenza valuta futuri colpi, tra i quali non manca Nicolò Zaniolo.

Il trequartista giallorosso è inevitabilmente al centro di voci mercato. Merito del suo talento, a volte inespresso a causa dei numerosi infortuni. In questa stagione, Josè Mourinho ha potuto contare su di lui in 28 occasioni, nelle quali è riuscito a raccogliere 4 reti e 5 assist. Numeri sotto le aspettative ma in linea con il rendimento altalenante della squadra, non a caso ferma al settimo posto in Serie A.

Le numerose ‘fumate nere’ per il rinnovo di Dybala, potrebbero così indurre Cherubini e Arrivabene a virare sul talento giallorosso. I dirigenti della ‘Vecchia Signora’, dovranno vedersela anche con il Psg, pronto ad offire una contropartita.

Zaniolo, Juventus beffata dal Psg: i francesi offrono Paredes più cash

Tutti pazzi per Zaniolo. Juventus e Psg potrebbero mettere in scena una vera e propria asta per accaparrarsi il talento giallorosso. I francesi hanno pronta la carta Paredes per convincere Josè Mourinho: classe 1994, ha già militato nella Roma tra il 2014 e il 2017, lasciando un buon ricordo. Ora, potrebbe fare rientro nella Capitale, dopo l’esperienza agrodolce a Parigi.

Il Psg potrebbe dunque offrire il cartellino del centrocampista argentino – valutato 25 milioni -, più un compenso economico che balla tra i 10 e i 15 milioni, arrivando all’attuale valutazione di Zaniolo, vicina appunto ai 40 milioni. Una doppia ‘beffa’ per la Juventus, da tempo sulle tracce del gioiello giallorosso e di Paredes.