Atalanta-Fiorentina 2-3: partita folle decisa da Milenkovic all’ultimo istante

La Fiorentina all’ultimo respiro conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo l’Atalanta

Partita folle al Gewiss Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Succede davvero di tutto in quella che è stata senza dubbio una delle partite più divertenti della competizione.

La Fiorentina inaspettatamente sblocca la partita con Krzysztof Piatek che trasforma dagli undici metri e porta in vantaggio la Viola. La ‘Dea’ non si da per vinta e sistema tutto con Davide Zappacosta che al minuto 30′ realizza una grande rete con un destro a giro chirurgico. Il primo tempo termina in pareggio ma nel secondo succede di tutto. L’Atalanta ribalta tutto con Jeremie Boga che si inventa un gol in solitaria dopo una grande azione personale.

La Viola continua a spingere e rimane in partita, tanto da guadagnarsi un altro calcio di rigore che viene affidato ancora una volta a Piatek. Il polacco questa volta si fa ipnotizzare da Musso ma sulla ribattuta non sbaglia e realizza la sua doppietta personale che vale il pareggio della squadra di Italiano.

Atalanta-Fiorentina: Milenkovic all’ultimo istante manda la Viola nel recupero

Nel finale l’Atalanta prova a vincere inserendo anche Luis Muriel e Pessina. Zappacosta va vicino alla doppietta colpendo la traversa. La Fiorentina perde anche Martinez Quarta per espulsione e prova a tenere duro anche con l’uomo in meno. Nei minuti di recupero, però, succede l’impensabile. Prima Djimsiti sfiora il gol con un colpo di testa che prende in contrattempo Terraciano e sfiora il palo più lontano. Poi a pochi secondi dal termine Milenkovic segna con un destro improvviso al volo e dopo il check del Var può gioire per il clamoroso passaggio alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente tra Juventus e Sassuolo.