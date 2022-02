Calciomercato, UFFICIALE: Douglas Costa va in MLS, il comunicato

Ufficiale: Douglas Costa è un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy, il comunicato

Inizia una nuova avventura per Douglas Costa che diventa un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy. Il talento brasiliano si trasferisce in MLS con la formula del prestito di sei mesi.

Il Gremio ha annunciato la cessione in prestito del talento brasiliano, dopo averlo prelevato a sua volta in prestito dalla Juventus che detiene il cartellino del giocatore fino al termine della stagione. Al termine della stagione in corso, Douglas Costa verrà aggiunto al roster dei Galaxy come Designated Player e firmerà un contratto di un anno e mezzo fino alla fine del 2023. L’allenatore Greg Vanney ha già parlato del nuovo acquisto, elogiando le sue qualità:

“Douglas è un giocatore di livello mondiale e un campione affermato ai massimi livelli”. Il capo allenatore ha poi continuato ad elogiare l’ex Bayern Monaco: “La sua capacità di creare e rifinire aggiungerà ancora un altro livello al nostro attacco. Siamo entusiasti di integrarlo nella squadra”.

Ufficiale: Douglas Costa ai Los Angeles Galaxy

Il Gremio ha annunciato il trasferimento di Douglas Costa attraverso un comunicato: “Il Gremio Football Porto Alegre annuncia di aver raggiunto un accordo consensuale con l’atleta Douglas Costa per anticipare l’interruzione del vincolo contrattuale e per il trasferimento del suo rapporto contrattuale a titolo temporaneo, stipulato da Gremio e Juventus, ai Los Angeles Galaxy.

Secondo i termini dell’accordo, nessun importo sarà dovuto al club per la parte rimanente del contratto che non sarà adempiuto dopo la rescissione contrattuale. Il Gremio ringrazia l’atleta e il suo manager per aver reso possibile l’accordo e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della carriera”.