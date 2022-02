No al rinnovo faraonico, parte il domino che coinvolge de Ligt e la Juventus

Intreccio di mercato che parte dal rifiuto di un’importante offerta di rinnovo: coinvolti de Ligt e la Juventus

Dieci milioni di euro di ingaggio. A tanto ammonta la proposta di rinnovo che potrebbe favorire un clamoroso intreccio nel prossimo calciomercato estivo.

Si parte dalla Germania, si fa tappa in Inghilterra e poi Spagna e Italia, precisamente Torino dove la Juventus potrebbe essere coinvolta nel triangolo che muoverebbe alcuni dei difensori più forti d’Europa. Tutto arriva da un no, quello che, secondo quanto riferisce ‘Sport1’, Manuel Akanji avrebbe detto al Borussia Dortmund. Il 26enne difensore svizzero, in scadenza di contratto nel 2023, avrebbe rispedito al mittente la proposta di rinnovo del club tedesco.

Una offerta importante, si parla di circa dieci milioni di euro all’anno. Dietro il no ci sarebbe il forte pressing del Manchester United, pronto ad acquistarlo dal Borussia per circa trenta milioni di euro. Il colpo in entrata prelude però all’addio importante ed è qui che entra in scena per la prima volta la Juventus. Nei Red Devils gioca da un anno Varane, insieme a Ronaldo uno degli acquisti più importanti della scorsa estate. Tra infortuni e difficoltà di ambientamento, il francese non ha convinto finora e il suo nome è al centro delle critiche. Ecco perché l’arrivo di Akanji potrebbe essere il primo passo verso una sua cessione estiva con i bianconeri pronti ad approfittarne. Varane lo scorso anno è costato 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, arriva Varane: intreccio con de Ligt

Una cifra che la Juventus potrebbe anche spendere, soprattutto se in difesa si concretizzasse la cessione di Matthijs de Ligt. Il futuro dell’olandese è fortemente in bilico, un suo addio in estate è tutt’altro che da escludere, come ha lasciato capire anche il suo agente Mino Raiola nelle scorse settimane.

Una proposta da 70-80 milioni potrebbe essere sufficiente per avere il sì dei bianconeri all’addio dell’ex Ajax. Una somma che a Torino potrebbe essere utilizzata in parte per Varane e in parte per altri acquisti. Il Barcellona è il club che potrebbe farsi avanti per prendersi de Ligt e chiudere il triangolo di calciomercato che cambierebbe le difese di tre delle big del Vecchio Continente.