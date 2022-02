La Juventus non molla Andrea Cambiaso ma esplora anche una pista in Olanda per un giovane talento

La Juventus ha subito messo in mostra i nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria, che hanno deciso la vittoria contro l’Hellas Verona. La società, però, guarda già al mercato estivo e si muove in anticipo per cercare di chiudere in anticipo alcuni colpi.

La Juventus ha intrapreso da diversi anni una politica ben precisa sui giovani che stanno pian piano ringiovanendo notevolmente l’età media della rosa. Uno dei primi obiettivi della ‘Vecchia Signora’ per proseguire la politica di ringiovanimento è Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 del Genoa e della nazionale Under-21. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei maggiori club di Serie A tra cui appunto la Juventus ma anche l’Inter che vorrebbe tentare di vincere il duello di mercato, inserendo delle contropartite che potrebbero interessare al club rossoblù.

La Juventus segue anche Wijndal dell’AZ Alkmaar

La Juventus intende liberarsi di Mohamed Ihattaren, giovane classe 2002 che in estate era stato girato in prestito alla Sampdoria per poi trasferirsi a gennaio, dopo varie vicissitudini, all’Ajax. Di conseguenza i bianconeri stanno percorrendo la pista Cambiaso ma Nedved e Cherubini stanno anche esplorando una pista estera che conduce direttamente in Olanda. Tra i terzini sinistri seguito dai bianconeri c’è anche Owen Wijndal. A soli 22 anni è già capitano dell’AZ Alkmaar e fa parte della nazionale olandese, con la quale ha partecipato anche agli ultimi Europei.

La Juventus potrebbe spingere forte sul classe ’99 olandese, qualora si complicasse la trattativa per Cambiaso, visto il forte interesse dell’Inter. L’agente di Wijndal è Mino Raiola che fino ad oggi ha sempre avuto ottimi rapporti con la società bianconera e potrebbe agevolare la trattativa con il club olandese.