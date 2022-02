La Juventus segue con attenzione il nome di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo di Dionisi: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta ad affrontare una seconda parte di stagione di protagonista dopo un inizio con qualche problema.

L’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato ha pesato molto sugli equilibri offensivi della squadra affidata al tecnico livornese che, a gennaio, ha messo a segno un colpo sensazionale: l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il centravanti serbo classe 2000 si è già messo in mostra alla grande con la maglia della Vecchia Signora segnando all’esordio dopo appena 13 minuti di gara e si è già preso la squadra in mano insieme a Paulo Dybala, stella bianconera che è però in scadenza di contratto al termine della stagione.

Anche a centrocampo sono arrivati rinforzi per Allegri con l’innesto di Denis Zakaria, mediano svizzero precedentemente al Gladbach. Il forte centrocampista della Juventus ha anch’egli segnato all’esordio ed ha dimostrato di poter dare davvero una grossa mano in un reparto in grossa difficoltà e che potrebbe avere dei rinforzi anche la prossima estate. Attenzione infatti ad un giocatore che stasera sfida proprio la Juventus con la maglia del Sassuolo: stiamo parlando di Maxime Lopez.

Calciomercato Juventus, obiettivo Maxime Lopez: i dettagli

Maxime Lopez viene valutato dal Sassuolo almeno 15 milioni di euro, una cifra che la Vecchia Signora potrebbe colmare attraverso delle contropartite tecniche, visti anche gli ottimi uffici fra la società piemontese e quella emiliana. In quest’ottica attenzione ai nomi di Radu Dragusin, da tempo nel mirino dei neroverdi ed ora alla Salernitana, e Kaio Jorge, giovanissimo attaccante brasiliano che finora non ha trovato molto spazio sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri.