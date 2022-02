Ribaltone in panchina, via Inzaghi: l’Inter ritrova il grande ex

Dopo la gestione di Antonio Conte, Simone Inzaghi sta conquistando tutti dopo gli ottimi risultati arrivati finora: può andar via

Non è stato accolto con tanto entusiasmo, ma Simone Inzaghi ha saputo far ricredere anche i più scettici. Un gioco corale, meno ingabbiato rispetto a quello di Antonio Conte, e così i nerazzurri si sono esaltati anche in Champions League.

Il suo profilo sarebbe finito anche in casa Atletico Madrid con il ciclo di Simeone che potrebbe terminare a breve dopo gli ultimi risultati negativi. Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes” il preferito di Andrea Berta sarebbe proprio l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ma al momento la situazione non sembra così facile visto che ha iniziato da poco il suo progetto alla guida dei nerazzurri. L’opzione B è quello di Mauricio Pochettino con Berta che già l’ha incontrato due volte.

LEGGI ANCHE >>> Dal derby allo ‘scippo’ a zero: il Milan mette ko l’Inter due volte

LEGGI ANCHE >>> Milan, Massara senza filtri: la verità sull’addio di Donnarumma

Simone verso l’addio, c’è sempre in lizza Inzaghi

Grazie a “El Cholo” Simeone l’Atletico è cresciuta sempre di più nel corso di questi lunghi anni diventando una potenza europea. L’allenatore argentino ha rinnovato da poco con il club spagnolo anche a cifre importanti, ma negli ultimi tempi non c’è più feeling come un tempo. Una rottura con gran parte dello spogliatoio che intende professare un altro tipo di calcio: in estate le strade potrebbero separarsi. In pole ci sarebbe sempre Simone Inzaghi, che è il preferito di Andrea Berta, il direttore sportivo dei ‘colchoneros’.