Scaricato, il Milan ha trovato l’erede di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic potrebbe anche pensare all’addio al termine della stagione: tutto dipenderà dalla sua condizione fisica

Saranno mesi intensi in casa Milan per provare a competere per lo scudetto fino alla fine. La compagine rossonera, dopo la vittoria nel derby di Milano, è volato in semifinale di Coppa Italia dove affronterà ancora una volta l’Inter nel doppio confronto.

Pioli si è affidato a Giroud al centro dell’attacco dopo l’infortunio di Ibrahimovic, alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille. Così lo stesso attaccante francese ha ripagato la fiducia del proprio allenatore con due doppiette in appena quattro giorni regalando numerose gioie ai rossoneri. Il futuro del campione svedese è sempre molto incerto, ma non ci sono problemi con la dirigenza: tutto dipenderà dalla sua condizione fisica.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, il big vuole restare | Addio suggestione per Milan e Juve

LEGGI ANCHE >>> Il gioiellino delude ancora Ancelotti: Milan in agguato

Calciomercato Milan, suggestione Rodrygo dal Real

Così il Milan potrebbe provare a trovare il suo possibile erede guardando in Spagna con il talentuoso brasiliano Rodrygo, che non sta rendendo sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Le dinamiche sono cambiate dopo l’addio di Zidane e così starebbe pensando anche all’addio al Real Madrid. Ha soltanto 20 anni e tutta la carriera davanti, ma il suo percorso si è un po’ bloccato nella capitale spagnola. Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club europei, che potrebbe approffitare del suo malcontento per provare l’assalto definitivo.