Milan, Massara senza filtri: la verità sull’addio di Donnarumma

Prima del match di Coppa Italia contro la Lazio il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, parla dell’addio di Donnarumma svelando la sua verità

Il Milan affronta la Lazio in Coppa Italia dopo la grande rimonta nel derby firmata dalla doppietta di Olivier Giroud. Nel frattempo si torna a parlare del caso Gigio Donnarumma, che in estate ha lasciato a parametro zero il Milan per approdare al PSG.

Nei giorni scorsi il portiere ha dichiarato che l’ultima chiamata che ricevette dal Milan fu per annunciargli il suo sostituto. A queste dichiarazioni oggi, prima del match di Coppa Italia, ha voluto rispondere il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, che ha svelato la sua verità sul caso.

Milan, Massara sull’addio di Donnarumma: “Ha rifiutato tutte le nostre proposte”

“Senza fine” canterebbero Gino Paoli e Fiorella Mannoia per descrivere la querelle Donnarumma-Milan. Dopo le dichiarazioni dell’estremo difensore nei giorni scorsi sull’ultima telefonata ricevuta dai rossoneri, oggi ai microfoni di ‘Mediaset’ è intervenuto il direttore sportivo milanista, Frederic Massara, che ha dichiarato:

“Chiamare Donnarumma ci è sembrato un gesto di cortesia dopo che lui ha rifiutato tutte le nostre proposte di rinnovo. Noi lo abbiamo informato che saremmo stati costretti a trovare un sostituto. Così prima di ufficializzare il nuovo acquisto ci è sembrato corretto avvisare prima lui”. Poi Massara ha continuato parlando anche del nuovo portiere Maignan: “Adesso siamo molto contenti di Maignan, è un portiere veramente forte. Siamo felici del suo adattamento, da subito è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio. Siamo sicuri che abbia ancora margini di crescita”.