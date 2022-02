Il gioiellino delude ancora Ancelotti: Milan in agguato

Carlo Ancelotti non è convinto del giocatore e potrebbe mandarlo in prestito in Serie A. Il Milan è in pole

Mese cruciale per la Juventus e Milan. I bianconeri sono attesi dall’impegno in Coppa Italia con il Sassuolo, poi l’Atalanta per la corsa al quarto posto, il derby con il Torino ed infine il Villareal per gli ottavi di Champions League. Momento delicato anche per il Milan, tornato pienamente in corsa per lo scudetto dopo la vittoria nel derby.

Allegri potrà contare sui rinforzi Vlahovic e Zakaria. Il centrocampista svizzero è andato a rinforzare un reparto apparso debole e vulnerabile, soprattutto nell’avvio di stagione. L’impressione è quella che Zakaria sia soltanto il primo tassello di una rivoluzione che proseguirà a giugno. Nelle ultime settimane, si era parlato di un interessamento dei bianconeri al mediano Camavinga, in forza al Real Madrid. Sul giocatore, poco impiegato da Carlo Ancelotti, ci sarebbe anche il Milan, pronto a soffiarlo ai rivali e rimpolpare una mediana che sarà probabilmente scevra di Kessiè a partire dalla prossima stagione.

Real Madrid, Camavinga non convince: Milan pronto al blitz

Eduardo Camavinga è arrivato in estate dal Rennes. Fino a questo momento della stagione non ha pienamente convinto Carlo Ancelotti, che lo ha spesso relegato in panchina. Il francese ha inoltre sprecato una delle ultime opportunità concesse dal tecnico italiano, giocando un pessimo primo tempo nel match contro il Granada.

Stando alle indiscrezioni di ‘ElNacional.cat’, la prestazione ha indotto Ancelotti a consigliare il trasferimento a Camavinga. L’occasione diventa ghiotta per il Milan, pronto ad accogliere giovani promettenti (è un 2002) e farli crescere alla corte di Stefano Pioli.