Il Milan segue con attenzione il profilo di Toma Basic, centrocampista della Lazio di Maurizio Sarri: le ultime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli si è rilanciato nel campionato italiano di Serie A con la pesantissima vittoria in casa dell’Inter di Simone Inzaghi, in occasione del derby di Milano a San Siro.

Nonostante le molte difficoltà durante il match e il gol del vantaggio firmato da Ivan Perisic, i rossoneri hanno ribaltato la gara in pochissimi minuti con la doppietta di Olivier Giroud, centravanti francese. Tre punti fondamentali nella corsa scudetto del Milan che hanno sensibilmente riaperto il campionato anche per il Napoli di Luciano Spalletti che, sabato alle ore 18, tenterà il sorpasso ai danni dell’Inter al Maradona proprio contro i nerazzurri.

Intanto il Milan oggi sfida la Lazio di Maurizio Sarri in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Diavolo, in caso di passaggio del turno, sfiderebbe proprio l’Inter di Simone Inzaghi nelle semifinali e intanto è al lavoro anche in sede di calciomercato per trovare un centrocampista in vista della prossima stagione. Attenzione al nome di Toma Basic, giocatore proprio della Lazio di Sarri che, in questa prima stagione in Italia, sta facendo bene.

LEGGI ANCHE >>> Dal derby allo ‘scippo’ a zero: il Milan mette ko l’Inter due volte

LEGGI ANCHE >>> Juventus, uscita a sorpresa: nuova offerta dalla Premier

Calciomercato Milan, occhi su Basic

Toma Basic quest’anno sta trovando molto spazio con la maglia della Lazio e il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro. Una cifra che il Milan potrebbe colmare mettendo sul piatto Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga, con una valutazione simile, andrebbe a rinforzare la batteria delle ali biancocelesti, mentre Basic andrebbe a rimpolpare il centrocampo del Milan, che probabilmente perderà a zero Franck Kessie la prossima estate.