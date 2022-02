Milan-Lazio, le formazioni UFFICIALI: Messias e Basic titolari

Milan e Lazio si sfidano per approdare in semifinale di Coppa Italia: le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per il match

Ieri il primo quarto di finale di Coppa Italia ha visto l’Inter superare la Roma, assicurandosi l’approdo in semifinale. Questa sera, sempre sul manto verde di San Siro, a sfidarsi saranno Milan e Lazio, la cui vincente affronterà proprio i nerazzurri.

Entrambe le squadre arrivano da due vittorie importanti. I rossoneri hanno ribaltato il derby contro l’Inter grazie alla doppietta di Olivier Giroud, restituendo grande entusiasmo all’ambiente anche per la corsa scudetto. La squadra di Sarri invece ha vinto nettamente in casa della Fiorentina per 0-3 mettendo in campo una grande prestazione. In questi minuti i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali per il match.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big vuole restare | Addio suggestione per Milan e Juve

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Sarri

Milan e Lazio si sfideranno per chiudere uno dei due lati del tabellone di Coppa Italia. Chi tra i due club avrà la meglio si sfiderà in semifinale contro l’Inter, che ieri ha avuto la meglio sulla Roma. Stefano Pioli non regala sorprese nella scelta dell’undici titolare, se non per la scelta di Messias al posto Saelemaekers. Maurizio Sarri invece a centrocampo decide di affidarsi a Cataldi e Basic dal primo minuto. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leao; Giroud. All: Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Maurizio Sarri