Calciomercato, il big vuole restare | Addio suggestione per Milan e Juve

Il Real Madrid si gode il ritorno del suo gioiello e adesso la situazione si complica per Milan e Juventus

Il Real Madrid ha risposto alla grande vittoria del Barcellona sull’Atletico, vincendo in casa contro il Granada grazie ad una perla di Marco Asensio.

Negli ultimi mesi si è parlato tanto del futuro dello spagnolo e della possibilità che potesse concretamente lasciare Madrid a fine stagione, visto il contratto in scadenza a giugno 2023. L’ultimi gol di Asensio potrebbe cambiare le carte in tavola e lo stesso calciatore ha parlato ai microfoni al termine dell’ultima gara di Liga, confermando la volontà di voler rimanere a tutti i costi al Real Madrid nonostante le voci e i dubbi che per mesi sono affiorati intorno al suo nome.

“Ho ancora questo e un altro anno di contratto con il Real Madrid e ho fiducia in me stesso. L’anno dell’infortunio è stato complicato e non è facile recuperare la forma, ma sapevo che il secondo anno avrei potuto sfruttare al massimo le mie potenzialità e tornare ad essere quello che è arrivato a Madrid o addirittura superandomi. In questo momento non ho nient’altro in mente che rimanere qui. Il futuro non si conosce mai, ma è quello che voglio”.

Asensio giura amore al Real: addio Juve e Milan

Il classe ’96 è già a quota 6 gol in campionato e con Ancelotti in panchina sta dimostrando di poter essere ancora determinante per i blancos. Nei mesi passati sia Milan che Juventus hanno mostrato un forte interesse per Asensio e hanno provato ad approcciare con il Real che sembrava molto dubbioso sulla possibilità di rinnovare il contratto allo spagnolo. Asensio ha patito gli infortuni e ha smesso di essere il talento che tutti abbiamo ammirato negli anni di Zidane.

Adesso, però, le parole d’amore di Asensio al Real potrebbero cambiare anche la volontà del club di conseguenza quello spiraglio che avevano provato ad aprire Milan e Juventus potrebbe svanire.