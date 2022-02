Coppa Italia, Milan-Lazio 4-0: sarà ancora derby con l’Inter in semifinale

La seconda semifinalista di Coppa Italia è il Milan, che battendo per 4-0 la Lazio si assicura il derby contro l’Inter

Quarto di finale di Coppa Italia senza storia tra Milan e Lazio a San Siro. I rossoneri battono meritatamente 3-0 gli uomini di Sarri, con Olivier Giroud ancora una volta grande protagonista con una doppietta.

Ad aprire le marcature questa sera è stato Rafael Leao, che innescato da Romagnoli si ritrova uno contro uno con Reina e di sinistro supera l’estremo difensore biancoceleste. Dopo pochi minuti è sempre il portoghese protagonista di un grande dribbling in area di rigore, per poi servire un assist al bacio a Olivier Giroud, che mette in rete il 2-0. Prima della fine del primo tempo è ancora il francese a siglare la rete del 3-0, seconda doppietta consecutiva per lui dopo quella nel derby contro l’Inter, appoggiando in porta il pallone servitogli da Theo Hernandez. Nella ripresa a calare il poker è Franck Kessie, che dopo una serie di rimpalli su calcio d’angolo insacca il gol del 4-0. Un match senza storia che porta il Milan a giocare altri due derby contro l’Inter nella semifinale andata e ritorno di Coppa Italia.

Milan-Lazio 4-0, Giroud inarrestabile: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (77′ Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali (46′ Bennacer), Kessie; Messias (61′ Saelemaekers), Díaz, Leao (77′ Maldini); Giroud (61′ Rebic). All: Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj (61′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (51′ Leiva), Basic (51′ Luis Alberto); F. Anderson (51′ Pedro), Immobile (68′ Raul Moro), Zaccagni. All: Maurizio Sarri

Marcatori: 24′ Leao, 41′ Giroud, 46′ Giroud, 79′ Kessie

Ammoniti: 15′ Luiz Felipe, 22′ Tonali