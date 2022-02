Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è un obiettivo di calciomercato della Juventus di Allegri: ecco come può arrivare il serbo

La Juventus di Massimiliano Allegri domani sera sfiderà il Sassuolo in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia.

I bianconeri, protagonisti assoluti della finestra invernale di calciomercato, possono contare ora sui gol di Dusan Vlahovic, centravanti arrivato dalla Fiorentina che già all’esordio ha messo il suo timbro contro il Verona, e sulla fisicità di Denis Zakaria, anch’egli a segno nel match di domenica allo Stadium contro gli scaligeri. Una Vecchia Signora che sembra rigenerata e che appare lanciatissima in questa seconda parte di stagione del campionato italiano di Serie A in vista del piazzamento fra i primi quattro posti con, sullo sfondo, il sogno scudetto che resta, in piccola percentuale, ancora vivo.

La Juventus è anche molto attiva in vista della prossima estate, dove la rivoluzione potrebbe continuare soprattutto a centrocampo. Il grande sogno della Vecchia Signora e di Massimiliano Allegri è un nome già molto noto: stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio di Maurizio Sarri. Ecco come la Juventus può arrivare a Milinkovic-Savic nella prossima estate di calciomercato

Calciomercato Juventus, il piano per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic ha una valutazione di circa 70 milioni di euro da parte della Lazio di Lotito. La Juventus, per avvicinarsi a questa cifra, potrebbe decidere di privarsi di Matthijs de Ligt, valutato qualche milione in più del serbo, che garantirebbe il giusto tesoretto per la Vecchia Signora per arrivare al centrocampista biancoceleste.

Resterebbe però scoperto uno slot in difesa che la Juventus andrebbe a riempire con un colpo low cost a parametro zero. Il profilo sarebbe quello di Alessio Romagnoli, destinato, salvo sorprese, a svincolarsi dal Milan e per il quale la Juventus dovrebbe pagare soltanto l’ingaggio e non il cartellino visto il contratto in scadenza al termine di questa stagione.