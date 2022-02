Juventus, cambia tutto per de Ligt: la decisione del Barcellona

La Juventus continua a pensare al prossimo calciomercato e arriva una notizia positiva per quanto riguarda le uscite: la mossa del top club

La Juventus vuole tornare a essere competitiva in ogni competizione ed è concentrata sia sul campo, per rialzarsi in campionato, che all’esterno per programmare i nuovi colpi. I bianconeri probabilmente perderanno lo scudetto per il secondo anno consecutivo e non vogliono che si ripeta anche la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, buone notizie riguardo de Ligt: il Barcellona si tira fuori

I bianconeri vogliono continuare a rinforzarsi e sperano allo stesso tempo di non perdere i calciatori più importanti. C’è da capire quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt, che negli scorsi mesi aveva fatto sapere di voler andare via ma non è detto che la sua posizione cambi dopo gli importanti investimenti di gennaio effettuati dai bianconeri.

La Juventus non vorrebbe perderlo in quanto poi sarebbe costretta a rifare tutta la difesa, anche per via dell’età avanzata di Bonucci e soprattutto Chiellini. In tal senso però arrivano buone notizie per la società: secondo quanto riportato da ‘Sport’ il Barcellona si sarebbe tirato fuori dalla corsa per de Ligt.

Il motivo riguarderebbe i costi troppo elevati. Qualora questa notizia dovesse essere confermata, rappresenterebbe sicuramente una novità importante in quanto il club ‘Blaugrana’ sembrava essere quello più vicino all’acquisto dell’olandese in futuro. L’obiettivo del club catalano potrebbe spostarsi su giocatori come Christensen o Kounde.