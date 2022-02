Cassano incontenibile in diretta: Mourinho e Zaniolo ‘stroncati’

Cassano ha parlato della situazione in casa Roma, in particolare di Mourinho e Zaniolo: le sue dichiarazioni faranno certamente discutere

Dov’è finito l’entusiasmo della Roma e dei romanisti? Una domanda che in molti si stanno ponendo da ormai troppo tempo. L’arrivo di Jose Mourinho sulla panchina giallorossa aveva portato l’elettricità a un livello che non si vedeva probabilmente dall’ultimo scudetto vinto sotto la guida di Fabio Capello. Era cominciata bene la nuova avventura dello Special One, sfruttando l’enorme ondata di felicità da parte di tutto l’ambiente.

Un’emozione che, però, non è durata molto. I risultati non stanno aiutando il mister portoghese, il quale si è spesso lamentato della rosa a disposizione. Nel calciomercato di gennaio la società è intervenuta dove necessario con Maitland-Niles e soprattutto Sergio Oliveira, ma chiaramente non è sufficiente. La squadra continua a regalare prestazioni altalenanti e l’ultimo scialbo pareggio all’Olimpico contro un Genoa quasi totalmente ricostruito delude parecchio. A ciò si aggiunge, come se non bastasse, l’ennesima decisione arbitrale discussa, con protagonista stavolta Zaniolo. Stasera Mourinho affronta la sua storica ex Inter nei quarti di finale di Coppa Italia e ci si aspetta quantomeno una grande prova di riscatto dai capitolini. La situazione precaria, nel frattempo, continua a generare critiche.

Roma, Cassano scatenato: critiche a Mourinho e Zaniolo

Anche Antonio Cassano, in giallorosso dal 2001 al 2006, ha voluto commentare lo scenario attuale: “La Roma gioca male e non voglio usare alibi legati agli episodi o altro – esordisce Cassano alla ‘Bobo tv’ -. Sei più forte del Genoa, perciò è obbligatorio vincere. Se guardo la prima parte della classifica, penso che di tutte le squadre i giallorossi siano la delusione più grande. All’inizio abbiamo assistito ad una proposta di calcio molto bella, poi la candela si è spenta. Non so perché, se dipende dal 6-1 di Bodo, dai giocatori o altro“.

Cassano, poi, prosegue soffermandosi su Mourinho e Zaniolo: “Sicuramente serve dare tempo a Mourinho, però oggi c’è sofferenza nel gruppo. La squadra fa fatica e non ha un’idea tattica. Credo che Mourinho non sia ancora riuscito a dare la stabilità di cui i giocatori hanno bisogno. Zaniolo? Se sta bene, con il fisico che ha, ti fa il gol e la giocata. Ma comunque per me non è un grande giocatore. Per fare un esempio, l’idea del passaggio gli manca. Abbassa la testa e parte da solo“.