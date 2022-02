Calciomercato Milan, offerta monstre: possibile sorpresa per Kessie

Il futuro del centrocampista del Milan, Franck Kessie, è sempre incerto: il rinnovo non è ancora arrivato, possibile sorpresa per il rossonero

Novità in arrivo per quanto riguarda il futuro di Kessie, già titolare dopo la Coppa d’Africa nel derby contro l’Inter nel ruolo di trequartista per oscurare Brozovic. Ora si tornerà a parlare del suo rinnovo.

Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport ha svelato le informazioni in suo possesso per quanto riguarda il possibile prolungamento contrattuale dell’ivoriano: “Credo che ci possano essere delle squadre inglesi o il PSG interessante al giocatore”.

Poi ha aggiunto il suo punto di vista: “Al Milan ha chiesto una cifra superiore agli otto milioni di euro netti a stagione. Non si tratta di un’operazione economicamente molto vantaggiosa, ma continuerà a provare a rinnovare Kessie fino alla fine”.

Calciomercato Milan, Kessie verso la scelta definitiva

Un colpo di scena possibile in casa Milan per cercare di blindare Kessie, voglioso anche di nuove avventure della sua carriera. Il centrocampista ivoriano è sempre nel mirino delle big d’Europa con la possibilità di scegliere la destinazione migliore per lui. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere al meglio il suo futuro tra rinnovo o addio in estate. La società rossonera ci proverà fino alla fine, ma non sarà facile.