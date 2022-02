Beffa dalla Spagna, Inzaghi trema: può lasciare l’Inter

In casa Inter cresce il rischio di una clamorosa beffa: il big può dire addio e firmare per il top club spagnolo

La sconfitta in rimonta nel derby con il Milan lascia amarezza nel gruppo allenato da Simone Inzaghi. L’Inter deve quindi ripartire ed il prossimo match di Coppa Italia questa sera contro la Roma dell’ex Josè Mourinho può ridare slancio al morale dei campioni d’Italia. In tal senso, i pensieri di Marotta e Ausilio sono già orientati alla prossima stagione ed in particolar modo al calciomercato estivo. Tra pochi mesi saranno diversi i nodi che dovranno essere sciolti: uno di questi riguarda un pilastro di Simone Inzaghi, in scadenza il 30 giugno 2022.

Si tratta di Marcelo Brozovic che l’Inter sta provando, ormai da mesi, a trattenere prolungando il contratto con una proposta importante. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ il centrocampista non ha ancora firmato, nonostante la ricca proposta avanzata dal club di Steven Zhang di 6 milioni di euro netti, fino al 30 giugno 2026. Il 29enne sembrerebbe allettato da una nuova destinazione.

Inter, nodo Brozovic: c’è il Barcellona

Il quotidiano sottolinea come dietro al rallentamento per la firma di Brozovic vi sia il Barcellona. La società di Laporta si sarebbe inserita nella corsa al cartellino del croato, con un’offerta che sta facendo vacillare lo stesso Brozovic: 8 milioni di euro per i prossimi cinque anni.

Una tentazione molto forte, concreta, per il classe ’92 che potrebbe quindi salutare l’Inter tra pochi mesi. Beppe Marotta spera, comunque, di poter annunciare la firma di Brozovic sul nuovo contratto già nei prossimi giorni.

Situazione dunque in divenire, il futuro di Brozovic può quindi riservare ancora sorprese: l’Inter resta in attesa.