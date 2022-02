Svolta Juventus, tris di rinnovi per Allegri: firme in arrivo

La dirigenza della Juventus lavora alacremente sul fronte rinnovi: pronti tre prolungamenti per Allegri, firme in arrivo a breve

Si sono subito visti in campo i frutti dello scoppiettante calciomercato di gennaio della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ha raccolto il primo successo dopo la conclusione della campagna invernale di trasferimenti e a decidere l’insidioso match col Verona sono stati proprio i nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria. Entrambi in gol al debutto, hanno immediatamente dimostrato quanto possano essere determinanti nel progetto di Allegri.

Ora è il momento di mantenere elevatissima la concentrazione sul campo, per provare ad alzare l’asticelli già nell’annata in corso. La dirigenza torinese, dal canto, continua a lavorare alacremente sul fronte rinnovi. Tiene ancora banco quello di Dybala, per adesso messo in stand by dai bianconeri. Sappiamo che le parti avevano raggiunto un accordo sulla base di 10 milioni di euro compresi i bonus, ma la società targata Agnelli ha fatto un deciso passo indietro rimandando il tutto a febbraio. Dybala non ha apprezzato questo atteggiamento e la separazione a parametro zero è diventata un possibilità più che concreta. La sensazione è che la ‘Joya’ dovrà presumibilmente accontentarsi di una cifra minore, altrimenti l’intesa non ci sarà. Intanto sarebbero in arrivo a breve altri tre rinnovi.

Calciomercato Juventus, tripletta di rinnovi: a breve le firme

Alcuni giocatori si sono rilanciati con Allegri in panchina e adesso sono diventati quasi elementi imprescindibili nello scacchiere del tecnico livornese. Stiamo parlando di Mattia De Sciglio e Federico Bernardechi, tutti e due in scadenza di contratto a giugno. Il primo percepisce all’anno 3 milioni di euro netti, mentre l’esterno 4. I nuovi accordi li vorrebbe il mister, che ripone non poca fiducia nei loro mezzi.

Oltre alle due pedine citate, anche Cuadrado sarebbe in procinto di allungare il termine del proprio contratto. Il colombiano – che guadagna 3,5 milioni netti – è uno dei totem della rosa e il suo rinnovo non è assolutamente in discussione. Dunque Allegri, a meno di sorprese, potrà continuare a contare su questi calciatori, in attesa di capire cosa succederà con Dybala.