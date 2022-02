Sconto per il big del Bayern Monaco: lotta Milan-Juventus

Il calciatore del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Germania nella prossima estate: Milan e Juventus fiutano l’affare, tentativo per il big

Non è ancora deciso nulla per quanto riguarda il futuro di Serge Gnabry, che potrebbe allontanarsi dal Bayern Monaco già nella prossima estate. Il calciatore tedesco ha un contratto fino a giugno 2023 con i ‘Bavaresi’ ma al momento non c’è ancora un accordo per un eventuale rinnovo di contratto.

Calciomercato Milan e Juventus, tentativo a sorpresa per Gnabry: il tedesco potrebbe essere in uscita

Ci sono diverse grandi squadre che puntano a Gnabry già per la prossima estate e si potrebbero iscrivere alla corsa anche due club italiani. Su di lui infatti potrebbero esserci anche Milan e Juventus: per i rossoneri potrebbe essere il regalo per Pioli in caso di qualificazione in Champions oppure addirittura scudetto. Per i bianconeri invece potrebbe essere il rinforzo giusto per rinforzare definitivamente le fasce.

La Juventus però potrebbe inserirsi soprattutto per un eventuale colpo a cifre contenute. Si potrebbe sfruttare il fatto che il contratto di Gnabry scade tra poco più di un anno per provare a risparmiare. Il calciatore infatti potrebbe anche salutare per circa 40/50 milioni di euro.