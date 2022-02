Milan, che delusione: può sfumare l’unico grande obiettivo

Il Milan rischia di vedersi allontanare il grande colpo, promesso sposo per la prossima sessione di calciomercato: lo scenario

La vittoria in rimonta contro l’Inter è ormai alle spalle ma le ambizioni stagionali della squadra di Stefano Pioli parlano, ancora, di scudetto. Ad un punto di distanza dai campioni d’Italia (che hanno però disputato una gara in meno), la corsa al tricolore si riapre per il Milan. Dal calcio giocato al calciomercato, la società di via Aldo Rossi si avvia verso una sessione estiva che regalerà senz’altro un nuovo difensore centrale al tecnico emiliano. Con il recupero di Kjaer tutto da valutare e Romagnoli che rimane in scadenza il prossimo 30 giugno, la firma di un innesto in quella zona del campo pare ormai scontata.

Diversi i nomi sondati dal duo Maldini-Massara nelle scorse settimane, con ogni discorso che è stato poi rimandato all’estate 2022. In cima alla lista dei rossoneri resta Sven Botman, talento olandese in forza al Lille ed in scadenza nel 2025 con la società transalpina. Adesso, però, la strada per Botman (20 presenze in stagione con 2 reti ed 1 assist vincente) potrebbe complicarsi irrimediabilmente.

Milan-Botman: ostacolo Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, oltre a de Ligt e Diego Carlos, il Barcellona starebbe valutando l’acquisto di Sven Botman. Tutta ‘colpa’ della situazione legata a Gerard Pique che, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, resta una vera e propria incognita per il club di Laporta. Ecco dunque che il gioiello del Lille, sul quale il Milan lavora ormai da mesi, potrebbe avvicinarsi a grandi passi alla squadra di Xavi.

In questa stagione Pique, oltre ad aver accettato un’importante decurtazione dello stipendio per la difficile situazione economica del Barcellona, ha collezionato 26 presenze con 2 reti.

Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Catalogna e, con buona pace del Milan, Botman potrebbe rimpiazzarlo in blaugrana.