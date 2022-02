La Juventus non si accontenta del colpaccio Vlahovic in attacco, e mette nel mirino anche Milinkovic-Savic: il piano per il centrocampista

Regina indiscutibile del calciomercato invernale è stata la Juventus. I bianconeri infatti sono riusciti a piazzare qualche giocatore in uscita e soprattutto a mettere a segno due colpi molto importanti in entrata.

Infatti alla corte di Allegri sono arrivati: Dusan Vlahovic, attaccante serbo che in Serie A conosciamo molto bene, e Denis Zakaria, centrocampista arrivato a prezzo di saldo dal Borussia Moenchengladbach. I bianconeri però non vogliono accontentarsi, e avrebbero messo nel mirino anche Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio tra i migliori del campionato italiano. Il piano dei bianconeri per arrivare al serbo prevede un sacrificio.

Juventus, obiettivo Milinkovic-Savic: sacrificio Rabiot e non solo

La Juventus ha aperto le danze alla rivoluzione che cambierà molto della rosa attuale. In attacco è arrivato Dusan Vlahovic, bomber ex Fiorentina che si è guadagnato la maglia bianconera a suon di gol. Dopo l’attaccante, la Juventus guarda sempre nella Nazionale serba per rinforzare il centrocampo.

Infatti i bianconeri da tempo hanno messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, top player della Lazio. Per arrivare a Milinkovic in estate i bianconeri per prima cosa dovrà cedere Adrien Rabiot, uno dei centrocampisti che sta deludendo in questa stagione. Oltre all’addio definitivo di Demiral, che dovrebbe essere riscattato dall’Atalanta. Con il tesoretto di queste due cessioni la Juventus punterebbe a prendere il centrocampista della Lazio, aggiungendo ovviamente qualcosa a quel tesoretto guadagnato.