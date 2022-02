Via de Ligt, doppio scippo in Serie A: Juventus scatenata

Matthijs de Ligt può lasciare i bianconeri a giugno: la Juventus prepara un doppio colpo in Serie A, Inter e Milan ko

Il calciomercato invernale ha visto la Juventus assoluta protagonista, con colpi di assoluto spessore consegnati nelle mani di Allegri. Da Zakaria a Vlahovic, nell’immediato, fino a Gatti che a giugno dovrebbe sbarcare a Torino dal Frosinone. In attesa di scendere in campo dopo la sosta per il match contro l’Hellas Verona, la ‘Vecchia Signora’ pianifica un’importante operazione in vista del prossimo mercato estivo. Tra i diversi nomi che potrebbero cambiare aria e salutare la Torino bianconera, su tutti spicca quello di Matthijs de Ligt.

Il forte centrale olandese, per stessa ammissione del suo agente nei mesi scorsi, può davvero lasciare la Juventus. Ecco quindi che nei piani del club di Andrea Agnelli, con i 65 milioni da incassare dalla cessione dell’ex Ajax, vi sarebbe l’idea di un doppio ‘scippo’ in Serie A. Indebolire le rivali nella corsa allo scudetto e, allo stesso tempo, chiaramente, rinforzarsi pesantemente. Come in passato con Napoli e Roma (Higuaìn e Pjanic) adesso a rischiare grosso sarebbero Inter e Milan.

Juve, doppio colpo da 65 milioni: Milan e Inter ko

L’erede di de Ligt potrebbe quindi arrivare da Milano, sponda Inter. Si tratta di Stefan de Vrij, che la Juventus ha seguito a lungo e per il quale avrebbe pronta un’offerta di 20 milioni di euro. In scadenza nel giugno 2023 con la ‘Beneamata’, l’ex Lazio e de Ligt hanno lo stesso agente che potrebbe in qualche modo facilitare la trattativa: Mino Raiola.

Occhi però anche in casa Milan, dove i bianconeri hanno puntato Rafael Leao per rinforzare l’attacco di Allegri. Il portoghese viene considerato come una pedina ideale, da affiancare a Chiesa e Vlahovic in vista della prossima stagione. Il Milan, con una proposta da 45 milioni di euro, può dare il via libera alla cessione del gioiello lusitano.

Situazione dunque chiara, con la Juventus pronta ad indebolire le milanesi regalando ad Allegri due rinforzi di assoluto spessore per la stagione 2022/23.