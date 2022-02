Serie A, la Lazio abbatte la Fiorentina: ci pensano Milinkovic e Immobile

La Lazio di Maurizio Sarri abbatte la Fiorentina col punteggio di 0-3: Milinkovic-Savic e Immobile regalano i tre punti ai biancocelesti

La prima partita dopo l’addio di Vlahovic non è stata affatto positiva per la Fiorentina. Gli uomini di Italiano hanno inevitabilmente subito il contraccolpo della partenza del bomber serbo e stasera sono usciti sconfitti dallo scontro diretto con la Lazio. La gara del Franchi si è decisa nel secondo tempo.

Al minuto 52 il Sergente Milinkovic-Savic non manca l’appuntamento col gol in area davanti a Terracciano, dopo una grande imbucata di Zaccagni. Gli ospiti rafforzano il vantaggio al 70esimo, quando il solito Ciro Immobile sfrutta alla perfezione una ripartenza battendo tutto solo il portiere avversario con un destro all’angolino. Dopo una decina di minuti, infine, arriva il tris grazie all’autogol di Biraghi. Immobile supera Terracciano in area e da posizione defilata e ci pensa il terzino della Viola a spingerla in rete in scivolata.

Serie A, Fiorentina-Lazio 0-3: tabellino e classifica

Nel finale espulso Torreira per doppia ammonizione. I biancocelesti, dunque, scavalcano la Viola in classifica, rialzano la testa dopo la contestazione dei tifosi e si prendono momentaneamente il sesto posto a pari punti con la cugina Roma, frenata dal Genoa. I toscani, dalla loro, hanno una partita da recuperare.

Di seguito il tabellino della gara e la classifica.

Fiorentina-Lazio 0-3: 52′ Milinkovic-Savic (L), 70′ Immobile (L), 81′ aut. Biraghi (F)

NOTE: Ammoniti: 31′ Leiva (L), Pedro 45+1′ (L), 50′ Bonaventura (F), 55′ Torreira (F), 67′ Lazzari (L), 83′ Patric (L), 85′ Torreira (F), 85′ Strakosha (L)

Espulsi: 85′ Torreira (F)

CLASSIFICA Serie A: Inter* 53, Milan 52, Napoli* 49, Atalanta** 43, Juventus* 42, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina* 36, Hellas Verona* 33, Torino** 32, Sassuolo* 29, Empoli* 29, Bologna** 27, Spezia* 25, Udinese** 24, Sampdoria* 20, Venezia** 18, Cagliari* 17, Genoa 14, Salernitana** 10.

*Una partita in meno

**Due partite in meno