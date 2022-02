Calciomercato, la Juventus sfreccia sull’Inter: doppio colpo in Serie A

Dopo Zakaria la Juventus può rinforzare ulteriormente il centrocampo. Il nuovo asso può arrivare grazie a Carnevali

La Juventus è stata la protagonista della sessione invernale di calciomercato. Gli acquisti di Vlahovic e Zakaria hanno rafforzato notevolmente la rosa, mentre gli addii di Kulusevski, Bentancur e Ramsey hanno contribuito ad alleggerire il monte ingaggi. Anche il Sassuolo si è mosso bene nella finestra di gennaio, merito del ds Giovanni Carnevali.

I neroverdi hanno ceduto Boga all’Atalanta per una cifra vicina ai 22 milioni di euro, reinvestendo parte del ricavato sul giovane Luca Moro – arriverà a giugno -, attaccante che ha segnato 20 gol in 20 partite in Serie C con la maglia del Catania. In molti sono convinti che potrà fare bene nella massima serie, al fianco di altri talenti come Berardi, Raspadori e Frattesi, sempre nel mirino di Inter e Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Juventus scatenata sul mercato, ‘scippo’ a Inter e Milan: scambio più cash

I buoni rapporti tra i bianconeri ed il club emiliano potrebbero portare a nuove trattative sulla scia dell’affare Locatelli, ma a partire potrebbe essere lo stesso ds Carnevali.

La Juventus pesca in casa Sassuolo: Carnevali e Frattesi nel mirino dei bianconeri

L’indiscrezione è stata riportata dal giornalista Maurizio Pistocchi, secondo il quale l’attuale direttore sportivo del Sassuolo potrebbe finire presto alla Juventus: “Ci sono buoni rapporti tra le società, dicono addirittura che Giovanni Carnevali andrà a lavorare alla Juventus.”

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, quattro colpi in Serie A: assalto bianconero

Il suggestivo colpo dei bianconeri potrebbe inoltre favorire delle trattative tra i due club. In primis l’acquisto di Davide Frattesi, 22enne centrocampista autore di 4 reti e 2 assist nelle prime 22 giornate di Serie A. Sul giovane c’è anche il forte interesse dell’Inter ma è chiaro che Carnevali ‘bianconero’ avrebbe maggiori possibilità di portare a termine la trattativa.