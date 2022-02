In casa Juventus l’arrivo di Dusan Vlahovic ha scosso il mercato invernale ma ora è tempo di rinnovi. Dybala in bilico: erede dalla Spagna

La Juventus è stata assoluta regina del calciomercato invernale, con l’acquisto di Dusan Vlahovic che ha scosso la Serie A, e non solo. Col serbo al centro dell’attacco di Allegri cambiano gli equilibri del campionato, ma anche quelli interni della rosa bianconera, col tecnico livornese che dovrà essere bravo a trovare la quadratura del cerchio per non scontentare nessuno.

Il centravanti in maglia numero 7 sarà senza dubbio titolare al centro dell’attacco, affiancato con ogni probabilità da Paulo Dybala, su cui si dovranno concentrare i prossimi sforzi della dirigenza juventina. Il contratto dell’argentino è ancora in scadenza a giugno 2022, e le nubi sul suo futuro si fanno sempre più scure. L’accordo al ribasso non è particolarmente gradito al calciatore, che gradirebbe un rinnovo più sostanzioso, mentre la Juventus ha posto proprio ai 7 milioni di euro di Vlahovic il possibile tetto salariale per i nuovi contratti, che dovranno quindi per alcuni, essere al ribasso.

Calciomercato Juventus, Dybala rinnovo ostico: idea Asensio per raccogliere l’eredità

Un limite economico che, viste anche le polemiche delle scorse settimane poi rientrate, potrebbe anche portare al mancato rinnovo da parte di Dybala, sempre osservato a distanza dal grande ex Beppe Marotta. Alle decisioni in merito all’argentino sono legati le prossime strategie offensive della Juventus, che potrebbe trovare in Spagna l’eventuale erede della Joya. In tal senso potrebbe riemergere un vecchio pallino come Marco Asensio, spesso accostato anche al Milan.

Lo spagnolo, che non è centrale nelle idee di Ancelotti, lo sarà ancora meno quando e se arriverà Kylian Mbappe al Real Madrid, e dunque rischierebbe di finire ai margini vista l’altissima concorrenza nelle zone offensive, dove operano anche i vari Vinicius, Rodrygo e Hazard. Per caratteristiche, considerando anche un contratto favorevole in scadenza 2023, potrebbe rappresentare l’idea giusta come eventuale dopo Dybala in caso di mancato rinnovo con la Juve. Il prezzo di Asensio è peraltro già in calo da tempo, visto il minutaggio al ribasso, ma in estate a 12 mesi dalla scadenza si potrebbe anche prendere in ‘saldo’ con una cifra non lontana dai 25 milioni di euro.