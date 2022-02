Calciomercato Juve, rinnovi bloccati | Colpo a zero dall’Olanda

Dopo aver dominato gli ultimi giorni del mercato di gennaio, la Juve guarda alla prossima stagione con l’idea di un colpo a parametro zero

Con un rush finale degno di una monoposto di Formula 1 lanciata a tutta velocità in rettilineo, la Juventus ha monopolizzato gli ultimi giorni del mercato di gennaio. I colpi Vlahovic, Zakaria e Gatti – e le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey – hanno trasformato la rosa bianconera. Ma non finisce qui.

Con la disponibilità cash per gli acquisti da fare nella prossima estate praticamente prossima allo zero, da oggi in poi la dirigenza bianconera dovrà lavorare di fantasia. Ed in modo oculato. Gli stessi rinnovi milionari ancora in ballo – De Sciglio, Cuadrado, ma sopratutto Paulo Dybala – potrebbero essere rivisti al ribasso. O addirittura deèpennati dalla voce ‘priorità in agenda’. Ecco che allora spunta il nome di un profilo che potrebbe fare al caso delle necessità bianconere contemperando le stringenti esigenze di bilancio.

Calciomercato Juve, idea Mazraoui a zero: il punto

Con un valore di mercato oltre i 20 milioni di euro, ma con l’importante status di giocatore in scadenza di contratto a giugno 2022, Noussair Mazraoui è diventato uno dei pezzi pregiati del calcio internazionale. Capace di agire sia come centrocampista centrale, ma comunque più a suo agio sulla fascia destra, il marocchino in forza all’Ajax rappresenta un’occasione da prendere al volo.

Tornando giustappunto sul discorso dei rinnovi bloccati, il nordafricano potrebbe prendere il posto del costosissimo Cuadrado sulla corsia di destra. Mazraoui nei mesi scorsi era stato cercato senza successo anche da Milan e Roma: i due club avevano poi deciso di virare su altri obiettivi. Ora che il gocatore è libero di accasarsi con chi voglia a costo zero, la possibilità di un’asta si fa più che mai concreta.