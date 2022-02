Calciomercato Juventus, Barcellona arrabbiato: il motivo

La Juventus è stata una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato: Barcellona infuriato con i bianconeri

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva in vista della prossima stagione dopo un gennaio ricco di colpi di scena. Ora la Juventus avrebbe in mente un nuovo colpo in estate con il Barcellona davvero infuriato.

In casa blaugrana tiene banco il futuro di Ousmane Dembele: il talentuoso giocatore francese non ha rinnovato con il Barcellona, ma non è arrivata una sua cessione a gennaio. Così l’esterno offensivo di Xavi resterà in Spagna fino al termine della stagione dicendo addio a parametro zero.

Calciomercato Juventus, suggestione Dembele: la situazione

Come svelato dal quotidiano sportivo “Sport.es” il club catalano crede che dietro al no di Dembele ci sia già un suo accordo con il Manchester United o con la Juventus. Il club inglese non si è mosso adesso a gennaio per cercare di portarlo via, mentre il club italiano sta monitorando da vicino la situazione dell’attaccante francese. A gennaio ci hanno provato Chelsea, Tottenham e PSG, ma lo stesso giocatore ha deciso di non andare via. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere al meglio le intenzioni del club bianconero, sempre molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. A gennaio la Juventus è stata protagonista con i colpi Vlahovic e Zakaria: ora la voglia di riscatto è tanta per risalire velocemente in classifica.