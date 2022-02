Denis Zakaria è un nuovo centrocampista della Juventus e potrebbe portare all’addio anche di Adrien Rabiot: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è stata senza dubbio la regina di questa finestra invernale di calciomercato.

I bianconeri, che hanno avuto notevoli difficoltà nella prima parte della stagione, hanno deciso di intervenire in sede di trasferimenti portando a casa quello che è stato forse il colpo più sensazionale di questa finestra di gennaio: l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il centravanti serbo, dopo un inizio di campionato da urlo con la maglia della Viola, ha deciso di proseguire il suo futuro a Torino sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese può essere sicuramente felice e soddisfatto dell’arrivo del bomber classe 2000, ma non è stato l’unico colpo messo a segno dalla Juventus.

Stiamo parlando di Denis Zakaria, centrocampista svizzero arrivato dal Gladbach. Il forte mediano ora della Juventus viene per stravolgere le gerarchie nel centrocampo della Vecchia Signora pronta a tornare in piena lotta per la Champions League e non solo. Con l’arrivo dello svizzero, è infatti andato via Aaron Ramsey verso i Rangers di Glasgow, ma attenzione anche a un altro big del centrocampo che potrebbe lasciare nella prossima estate.

Calciomercato Juventus, Zakaria cambia tutto

L’arrivo di Denis Zakaria cambia le gerarchie in chiave centrocampo per Massimiliano Allegri. In particolare per un giocatore che sta alternando alti e bassi ormai da quando è arrivato alla Continassa: si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato a parametro zero dopo l’esperienza nel PSG.

Il giocatore transalpino guadagna circa 7 milioni di euro a stagione ed ha un contratto con la Vecchia Signora fino al 2023. In quest’ottica, la Juventus potrebbe tentare in tutti i modi di cedere Rabiot la prossima estate per evitare due situazioni che potrebbero sfavorirla: la partenza del francese a zero, senza quindi un rientro dal costo del cartellino; la possibilità di liberarsi del pesantissimo ingaggio del classe 1995.