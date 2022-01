Juventus, Dybala via subito: scambio con il Barcellona

La Juventus lavora sul calciomercato e vuole risolvere la situazione legata a Paulo Dybala: addio subito, scambio con il Barcellona

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che non ha ottenuto i risultati sperati fino a questo momento ma è comunque in ripresa negli ultimi mesi. I bianconeri stanno rincorrendo la quarta posizione in classifica che è alla portata e intanto lavorano molto sul calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: sprint per lo scambio con Dembele

La Juventus si sta muovendo tanto in questi giorni e oltre alla possibile entrata di Dusan Vlahovic, si lavora anche per risolvere la questione legata a Paulo Dybala. La ‘Joya’ ha il contratto in scadenza nel mese di giugno 2022 e potrebbe esserci un addio già in quest’ultima settimana.

Sull’argentino infatti c’è l’interesse del Barcellona che avrebbe già la nuova proposta in mente. Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, infatti, il club ‘Blaugrana’, potrebbe mettere sul piatto Ousmane Dembele, visto che il francese è nella stessa situazione di Dybala e non rinnoverà il suo contratto in scadenza tra cinque mesi.

In caso di scambio sia Juventus che Barcellona eviterebbero di perdere due pezzi pregiati a parametro zero e per questo tutto è possibile.