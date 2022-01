Calciomercato Juventus, colpo Vlahovic: “Può non bastare”

Dusan Vlahovic sarebbe sempre più vicino all’approdo alla Juventus. L’attaccante serbo è pronto dire addio: arriva la critica

Nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan la Juventus ha collezionato zero tiri nello specchio di porta avversario. Così la società bianconera è pronta a regalare un colpo da novanta in attacco a Massimiliano Allegri.

Dusan Vlahovic è pronto a trasferirsi a Torino fin da subito: la sua volontà è stata sempre quella di vestire la maglia bianconera rifiutando le super offerte di Arsenal e Newcastle. Mancano pochi giorni alla sessione invernale di calciomercato, ma Allegri confida nella società per poter abbracciare il centravanti serbo, voglioso di mettersi in mostra anche in Champions League diventando il terminale offensivo tanto atteso in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, la versione di Adani sull’acquisto di Vlahovic

L’ex difensore della Fiorentina e della Nazionale italiana, Daniele Adani, ora opinionista tv ha svelato il suo punto di vista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “È vero che Vlahovic ha dimostrato di sapere far gol e risolvere anche in contesti poco propositivi, come la Fiorentina della scorsa stagione, ma se la Juventus non migliorerà nell’idea di calcio, potrebbe non bastare”. Infine, ha spiegato la sua versione nel dettaglio: “Perché checché se ne dica, Allegri ha già a disposizione una rosa che forse è addirittura più forte nei singoli dell’Inter, eppure al momento è quinto in classifica. Significa che il problema non è nei giocatori, ma nel collettivo. Vlahovic o non Vlahovic…”.