Il Milan di Paolo Maldini segue con attenzione i profili di Josip Brekalo e Bremer, stelle del Torino di Juric: le ultimissime notizie di calciomercato

Un altro stop per il Milan di Stefano Pioli nell’ultima gara prima della sosta contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I rossoneri, nella doppia partita in casa sono riusciti ad ottenere appena un punto complice anche la pesantissima sconfitta interna contro lo Spezia di Thiago Motta. Due risultati che mettono in difficoltà il Milan in vista della corsa per lo scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi che, sabato sempre a San Siro, è riuscita ad imporsi, non senza problemi, sul Verona di Paolo Zanetti. Con queste premesse ci avviciniamo al derby del 5 febbraio fra i nerazzurri e il Milan che, potenzialmente, sarà decisivo nella corsa per la vittoria finale del campionato italiano di Serie A.

Nel frattempo il Milan è al lavoro in sede di calciomercato soprattutto in vista della prossima estate dove la rosa di Stefano Pioli vorrà compiere l’ennesimo salto di qualità per cercare di competere al meglio in tutti i livelli. Nel mirino ci sono due giocatori del campionato italiano di Serie A che stanno facendo benissimo con la maglia del Torino: Bremer e Brekalo.

Calciomercato Milan, occhi sulle stelle del Torino

Il Milan si prepara quindi a mettere a segno il doppio colpo nella prossima estate provando a strappare Brekalo e Bremer al Torino di Urbano Cairo. Il primo, che verosimilmente verrà riscattato dai granata per circa 12 milioni di euro, ha già subito una ipervalutazione che lo ha portato a valerne almeno 15, mentre il secondo, il cui costo del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, è però in scadenza di contratto nel 2023 e questo elemento potrebbe abbassarne il prezzo. Inoltre, il Milan ha un asso nella manica che risponde al nome di Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero, in prestito proprio al Torino, sta impressionando e i rossoneri potrebbero inserirlo nella trattativa per smussare il prezzo delle due stelle granata.