La Juventus gioca il jolly per il bomber: l’ultima idea

La Juventus cerca un attaccante e può aver trovato la contropartita giusta per il via libera al colpo invernale

La Juventus ha bisogno di un attaccante per dare l’assalto alla Champions. Massimiliano Allegri vede il quarto posto ancora possibile ed allora la società è pronta ad uno sforzo economico per sistemare una falla chiara in questa prima parte di stagione: la capacità realizzativa.

I bianconeri sono la big con meno gol realizzati in campionato e la gara con il Milan non ha fatto altro che confermare il limite di Dybala e compagni. Ecco perché alla Continassa stanno lavorando per assicurare un bomber ad Allegri. Vlahovic è il nome in cima alle preferenze della Juventus, ma anche un obiettivo non facilmente raggiungibile. La Fiorentina vuole settanta milioni di euro e nessuna contropartita: la caccia al ‘budget’ è già partita ma non è detto che possa chiudersi positivamente in così poco tempo. Ecco perché si sondano ancora altre piste e ce n’è una che piace da tempo alla Juve: Gianluca Scamacca. Anche in questo caso l’ostacolo è rappresentato dalla richiesta del Sassuolo (35-40 milioni di euro), oltre che dalla forte concorrenza dell’Inter, ma con una differenza: la possibilità di inserire una contropartita.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic-Juventus, la Fiorentina fa il prezzo: ecco la richiesta

Calciomercato Juventus, la carta per arrivare a Scamacca

Così per arrivare a Scamacca, la Juventus potrebbe mettere sul piatto Rovella, centrocampista attualmente in prestito al Genoa. Il piano dei bianconeri potrebbe portare il 20enne alla corte di Dionisi in un affare che prevede anche un esborso economico (Rovella è valutato intorno ai 20 milioni).

Il Sassuolo potrebbe essere attratto da questa soluzione, considerato che a giugno potrebbe partire Frattesi, corteggiato dalle big della Serie A.