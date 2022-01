La Juventus tenta il colpo last minute: ‘sgarbo’ ad Ancelotti

La Juventus prova il colpo last minute a centrocampo. Obiettivo in casa Real Madrid

La Juventus è uscita indenne dal posticipo di San Siro contro il Milan. Una partita non indimenticabile in quanto a spettacolarità, che permette comunque agli uomini di Allegri di allungare a nove la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A. Intanto, sul fronte mercato potrebbe arrivare un colpo last minute.

Le ultime partite hanno permesso alla Juventus di recuperare terreno sull’Atalanta quarta in classifica. Ora la distanza dalla Champions League si è assottigliata a un punto, anche se i nerazzurri devono recuperare il match con il Torino. I dirigenti bianconeri stanno monitorando la situazione a centrocampo: la partenza di Ramsey ‘costringe’ i vertici della Vecchia Signora alla ricerca di un profilo da inserire nella nuova mediana. Il rinforzo per Allegri potrebbe essere Camavinga, mediano del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Camavinga colpo last minute

Eduardo Camavinga è un mediano in forza al Real Madrid. Francese, classe 2002, è stato schierato in 21 occasioni da Carlo Ancelotti. Le Merengues hanno investito ben 31 milioni di euro più bonus nella scorsa estate, una cifra considerevole tenendo conto che il contratto del giovane con il Rennes sarebbe terminato a giugno 2022.

Nonostante ciò, la Juventus potrebbe soffiarlo ad Ancelotti per i prossimi 18 mesi: il prestito può permettere a Camavinga di acquisire esperienza e giocare più minuti in un centrocampo di un top club europeo, per poi tornare a Madrid a giugno 2023 o restare definitivamente in bianconero. Saranno decisivi gli ultimi giorni di mercato.