Sfogo di Antonio Conte al termine di Chelsea-Tottenham e messaggio alla società in chiave mercato: ecco cosa può accadere

La sconfitta di ieri del Tottenham di Antonio Conte contro la sua ex squadra, il Chelsea, ha sollevato alcune polemiche attorno al tecnico italiano. Come era accaduto tempo fa all’Inter, le dichiarazioni del tecnico pugliese sono state piuttosto dure.

Conte ha esortato la società a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare una rosa che secondo lui non è all’altezza delle più grandi. Addirittura circolano voci su una possibile decisione drastica dell’allenatore ex Inter e Juventus che potrebbe dimettersi, qualora non arrivasse nessun acquisto nel giro di questa settimana. Ecco le parole di Conte al termine della gara tra Chelsea e Tottenham: “Non mi piace perdere e la sconfitta è sempre difficile da accettare per me, ma penso che il filotto di nove partite consecutive senza sconfitte sia stato un traguardo importante.

In questo momento il divario con squadre come il Chelsea è davvero importante. Abbiamo provato a fare di tutto, ma a volte non basta, soprattutto contro una squadra così. Ora c’è una grande differenza tra noi e le squadre migliori”.

Calciomercato, possibili dimissioni per Conte

Conte sul mercato ha detto: “Il club sa bene quello che penso. Non è sufficiente una finestra di mercato per colmare il gap. Negli ultimi anni questo divario è diventato molto grande e ora non è semplice trovare una soluzione in breve tempo. Io sono concentrato solo sul mio lavoro: abbiamo quattro mesi per provare a dare tutto. Se pensiamo di risolvere i problemi attraverso una finestra di mercato, non diremmo una cosa reale. Servono tanti anni, ma di sicuro dobbiamo iniziare a intervenire. Devi vendere o prestare giocatori ed è difficile e poi devi trovare gli uomini giusti per te. Bisogna iniziare un processo, ma servono molti anni”.

Tra le richieste di Antonio Conte c’è Adame Traorè, centrocampista del Wolverhampton che, però, come riportato da ‘fichajes.net’, ha un costo alto e di conseguenza manca ancora l’accordo tra i due club. Qualora non arrivasse, Conte avrebbe un motivo in più per lasciare in anticipo la panchina degli Spurs.