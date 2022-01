L’ex Juventus all’attacco: “Inferiori anche al Sassuolo”

Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter, arriva ancora una dura critica alla ‘Vecchia Signora’

La sfida con l’Udinese, all’Allianz Stadium domani sera, per sperare di tornare alla vittoria e proseguire la rincorsa sulle squadre di vertice in campionato. La prima parte della stagione bianconera è decisamente da dimenticare ma Allegri, anche grazie ai possibili innesti che la società gli metterà a disposizione nell’attuale sessione di calciomercato, può ben sperare. Nonostante ciò, nelle ultime ore sono giunte dichiarazioni che non faranno affatto piacere all’allenatore livornese. Intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘, l’ex Juventus Massimo Mauro non ha risparmiato alcune pesanti critiche alla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Nel mirino di Mauro vi è soprattutto l’attacco che, numeri alla mano, si sta rivelando uno dei più deludenti della Serie A. Tra i profili che maggiormente sono finiti al centro delle critiche vi è sicuramente Alvaro Morata: nonostante la conferma di Allegri, il Barcellona continua a pensare allo spagnolo che in stagione ha segnato solo 7 reti e firmato 5 assist in 26 apparizioni tra campionato e coppe.

Juventus, Mauro non fa sconti all’attacco di Allegri

L’ex centrocampista bianconero ha così esordito: “Attacco in crisi? Per me è inferiore anche al Sassuolo“. Una dichiarazione che farà sicuramente discutere quella di Mauro che ha poi rincarato la dose, affermando quella che secondo lui è la gerarchia degli attacchi in Serie A. “Io risolverei così”, ha proseguito l’opioninista affermando: “Prima, l’Inter. Seconda l’Atalanta. Terzi alla pari Napoli e Milan. E, prima della Juventus nella mia classifica, c’è anche il Sassuolo”.

L’analisi di Mauro si sposta poi su quello che, a suo parere, sarebbe il perfetto rinforzo per risolvere buona parte dei problemi dell’attacco di Massimiliano Allegri.

“Tra le altre punte della A, sarei curioso di vedere Abraham alla Juve: per me sarebbe adatto”, ha concluso Mauro.