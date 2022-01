Altra serata da incubo per Alex Sandro che sembra vivere da tempo una fase calante. La Juventus per l’estate potrebbe dunque pensare ad un nuovo innesto

La Supercoppa Italiana ha lasciato un forte amaro in bocca alla Juventus, che ha visto sfumare la chance di giocarsi il trofeo ai calci di rigore proprio ad una manciata di secondi dal triplice fischio dei supplementari. In errore in appoggio di petto di Alex Sandro ha infatti liberato al tiro Sanchez da due passi, che ha regalato il successo finale ai rivali di sempre dell’Inter. Un’altra serata da dimenticare quindi per il terzino sinistro brasiliano, che da un paio di stagioni sembra entrato in parabola discendente.

Il rendimento di Alex Sandro è infatti in flessione da tempo: meno tonico, meno incisivo sia in fase difensiva che offensiva e soprattutto meno attento in determinate situazioni di gioco. Il mancino verdeoro è finito sul banco degli imputati, e le sue prestazioni potrebbero presto portare la Juventus a riflettere sulla sua posizione. Non è infatti da escludere che per la prossima estate, la dirigenza bianconera possa andare a caccia di un nuovo terzino sinistro da dare ad Allegri.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro stecca ancora: idea Pedraza dal Villarreal

Alex Sandro compirà 32 anni tra meno di due settimane, ed ha un contratto in scadenza nel 2023 con la Juventus. Alla luce delle prestazioni offerte e dell’età in avanzamento dell’ex Porto, i bianconeri potrebbero presto tutelarsi con un investimento in quella zona di campo. L’assist giusto potrebbe arrivare dalla Champions League, e precisamente dal doppio scontro degli ottavi contro il Villarreal.

Gli spagnoli sono attualmente ottavi in classifica in Liga, e quindi al di fuori della zona Champions. In caso di mancato approdo alla massima competizione europea potrebbero far comodo delle cessioni e tra i papabili partenti c’è Alfonso Pedraza. Terzino sinistro iberico classe 1996 valutato poco meno di 20 milioni di euro; ha un ottimo passo e un bel piede ma in questo momento pare aver perso definitivamente il posto da titolare a favore di Estupinan. Pedraza resta un comprimario di assoluto valore per il Villarreal, ma una mancata qualificazione Champions potrebbe indurre all’addio, con il mancino iberico che potrebbe anche essere attratto dalla possibilità di fare un salto alla Juventus. La società di Agnelli potrebbe sfruttare l’incrocio europeo col Villarreal proprio per fare due chiacchiere su Pedraza e capire i margini di manovra che non dovrebbero mancare, per un calciatore già accostato lo scorso anno ai bianconeri.