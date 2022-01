Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus, potrebbe lasciare subito la squadra bianconera: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri continua la sua stagione altalenante. Dopo la vittoria, pesantissima, in casa della Roma di Josè Mourinho, i bianconeri sono stati sconfitti dall’Inter di Simone Inzaghi in occasione della finalissima di Supercoppa italiana.

La rete allo scadere di Alexis Sanchez è stata decisiva in una gara decisamente complicata per entrambe le squadre dove anche la Juventus ha messo in mostra buone cose, soprattutto all’inizio della seconda frazione di gioco. Non ha inciso molto invece Paulo Dybala, attaccante argentino entrato nei minuti finali dei tempi regolamentari che ha poi giocato, praticamente fresco, i due supplementari senza incidere.

Una prestazione decisamente non da Dybala, ma non è stata l’unica nota negativa per la Juventus. Nelle ore successive infatti, secondo quanto riportato da ‘Tyc Sports’, il giocatore argentino avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la Vecchia Signora in seguito alla proposta con nuovi termini, a ribasso, da parte della società piemontese che ha spiegato più volte, attraverso le parole di Arrivabene, la situazione societaria e la linea nei confronti del rinnovo di Dybala e non solo.

Calciomercato Juventus, Dybala addio: le ultime

Il futuro di Paulo Dybala non è ancora scritto, ma questa nuova indiscrezione può cambiare decisamente le carte in tavola per il giocatore ex Palermo. La Juventus potrebbe infatti perderlo a zero al termine della stagione, ma un addio immediato non è da escludere. L’Atletico Madrid infatti, club da tempo sulle tracce della Joya, potrebbe mettere sul tavolo un’offerta di circa 20 milioni di euro alla Juventus per anticipare la concorrenza e ottenere le prestazioni di Dybala già in questo gennaio di calciomercato.