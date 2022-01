Calciomercato Juventus, addio Morata: c’è l’apertura

Alvaro Morata potrebbe lasciare la Juventus a partire dai prossimi giorni: è uno degli obiettivi di mercato della big, c’è apertura

La Juventus potrebbe cambiare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Alvaro Morata è l’indiziato numero uno a cambiare casacca per sposare il progetto della big d’Europa.

Come svelato dal portale spagnolo “Sport” Alvaro Morata è la priorità del Barcelona per completare i rinforzi del mercato di gennaio. L’operazione sembra molto complicata visto che la Juventus vorrebbe trovare prima un sostituto per poi lasciare partire l’attaccante spagnolo. La sua volontà resta quella di vestire la maglia blaugrana e quindi c’è apertura da parte del giocatore, voglioso di tornare protagonista in patria.

Calciomercato Juventus, Morata verso l’addio

Morata, inoltre, non avrebbe cambiato idea nemmeno dopo gli elogi pubblici di Massimiliano Allegri, che ha svelato come l’attaccante spagnolo sia molto importante all’interno della sua formazione. L’ex Real Madrid è pronto a volare da Xavi, che non vede di completare così un nuovo innesto di valore dopo l’arrivo di Ferran Torres per rinforzare il reparto offensivo della formazione blaugrana. La Juventus potrebbe così lasciarlo partire subito a condizione di trovare subito un sostituto all’altezza da regalare a Massimiliano Allegri. Xavi considera Morata un innesto di qualità assoluta perfetto per il suo piano di lavoro e proverà fino alla fine per il suo acquisto nella sessione invernale di calciomercato.